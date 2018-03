Guillermo del Toro triomfa en una gala dels Oscars sense sorpreses

La forma del agua, la rondalla fantàstica de Guillermo del Toro, es va coronar com a gran triomfadora en la 90a edició dels Oscars en obtenir quatre premis, entre els quals el de millor pel·lícula i el de millor direcció per al cineasta mexicà. Frances McDormand i Gary Oldman també van complir els pronòstics i van alçar els guardons de millor actriu i millor actor, respectivament, en una gala conduïda per Jimmy Kimmel que va tenir poques sorpreses en el palmarès i amb constants reivindicacions en favor de la igualtat i la diversitat.

La història d'una dona sordmuda que s'enamora d'una criatura amfíbia en unes instal·lacions secretes del Govern - La forma del agua- partia com a gran favorita amb 13 nominacions, i va mantenir l'estatus però només amb quatre premis: pel·lícula, direcció (Del Toro), banda sonora (Alexandre Desplat) i disseny de producció (Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin i Shane Vieau).

«Sóc immigrant, com molts de vosaltres», va afirmar Del Toro en recollir el premi com a millor director. El responsable de títols com Hellboy i El laberint del faune segueix els passos dels seus compatriotes Alejandro González Iñárritu i Alfonso Cuarón, i esdevé el tercer mexicà de rebre aquest reconeixement de Hollywood.

«En els últims 25 anys he viscut en un país que és de tots nosaltres: té parts d'aquí, d'Europa..., de tots cantons», va dir el cineasta mexicà: «I jo crec que el millor que fa l'art, la nostra indústria, és esborrar les línies a la sorra, hem de continuar-ho fent, i més ara, quan el món ens diu que les aprofundim».

Després, en recollir el premi per la millor pel·lícula, va oferir un altre discurs breu que va dedicar als joves cineastes i als directors i les pel·lícules que el van influir: «Fa uns dies, em vaig trobar amb Spielberg i em va dir 'si reps el premi, si puges allà, recorda si us plau que ets part d'un llegat, part d'un nombre molt gran de cineastes, i te n'has de sentir orgullós'». Del Toro va brindar el premi a «tots els que somnien a utilitzar la fantasia per explicar coses del món real».

També es van complir els pronòstics en l'apartat interpretatiu: Gary Oldman va obtenir el premi a millor actor per la interpretació de Churchill en el film El instante más oscuro, i la gran favorita, Frances McDormand, també es va emportar a casa la seva segona estatueta -ja va guanyar-ne una per la seva interpretació a Fargo, dels germans Coen- com a millor actriu pel treball a Tres anuncios en las afueras.

L'actriu va provocar un dels moments més aplaudits de la nit en fer posar dretes totes les dones nominades en aquesta edició dels Oscars: «Us deixo amb dues paraules: inclusion rider» , en referència a la clàusula contractual mitjançant la qual es pot exigir el 50 % de diversitat no tan sols en el repartiment sinó en tot l'equip d'una pel·lícula.

«Mirin al seu voltant, senyors i senyores, perquè totes tenim històries per explicar, projectes que s'han de finançar», va dir McDormand entre l'aplaudiment unànime del Dolby: «no ens en parlin a les festes aquesta nit. Convidin-nos a les seves oficines d'aquí a un parell de dies, o poden venir a les nostres, el que els vagi millor, i parlarem d'aquestes històries».



Janney i Rockwell no fallen

Allison Janney va aconseguir l'Oscar a millor actriu de repartiment pel seu paper de mare maltractadora a Yo, Tonya: «Ho he fet tot jo soleta», va dir entre riures en el discurs d'agraïment, per després recordar tots els seus companys de repartiment i l'equip del film dirigit per Craig Gillespie. Aquesta cinta narra la història real de la rivalitat entre les patinadores Tonya Harding i Nancy Kerrigan, abans dels Jocs Olímpics d'Hivern del 1994, i explica com la segona va patir una agressió de l'entorn de la primera.

Sam Rockwell, també favorit en la seva categoria, va obtenir el premi al millor actor de repartiment pel seu paper d'agent de policia racista i taujà a Tres anuncios en las afueras; un Oscar que va dedicar als seus pares, als companys de repartiment i al «vell amic Philip Seymour Hoffman», actor que va morir fa quatre anys.



Xile, Netflix i James Ivory

L'Oscar al millor film en parla no anglesa va ser per a Una mujer fantástica, el film de Sebastián Lelio que va donar a Xile la seva primera estatueta en aquesta categoria, mentre que l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació se'l va endur Coco, l'última producció de Pixar, que també va obtenir el guardó a millor cançó per Remember Me.

El premi al millor documental va ser per a Icarus, el film de Netflix sobre el dopatge en l'esport rus que dóna a la plataforma de streaming el seu primer Oscar. El guardó al millor guió adaptat va ser per a James Ivory, que es va convertir, amb 92 anys, en el guanyador més veterà en la història dels premis de l'Acadèmia, mentre que Jordan Peele va obtenir l'Oscar al millor guió original pel film de terror psicològic Déjame salir, en la probablement única sorpresa de la nit.

En les categories tècniques, van destacar dos títols. D'una banda, Dunkerque, el film de Christopher Nolan, que va aconseguir tres Oscar (millor muntatge, millor mescla de so i millor muntatge de so). De l'altra, Blade Runner 2049, que va obtenir els premis a millor fotografia i millors efectes especials.