Llevat abans de les 7 i llegint premsa fins a les 11

Col·laborador de diversos mitjans de comunicació, Quim Monzó es lleva abans de les 7 amb una mandra enorme, i es trasllada a un estudi a prop de casa seva per llegir la premsa nacional i internacional fins a les 11 del matí; pren notes, recull vivències al metro i comença a teclejar articles periodístics. Les tardes les destina a la lectura de ficció per plaer, amb llibres comprats per Amazon d'autors com César Aira. Monzó ha escrit més d'una vintena de llibres, que han estat traduïts a 20 llengües. I, entre d'altres, ha rebut reconeixements com el premi Prudenci Bertrana de novel·la, el Premi Crítica Serra d'Or en diverses ocasions i el Premi Nacional de Literatura.