Valtonyc: «No espero cap tipus de justícia de l'Estat espanyol»

?Valtonyc va agrair, ahir en la roda de premsa de «No callarem», el suport rebut de la ciutadania i va subratllar que, més que «tenir por de la repressió o de la presó», li feia patir el possible silenci del poble. «En pocs dies, setmanes o mesos entraré a presó i vull dir a tothom que no ho oblidaré mai i que hi seré per defensar les seves lluites». Pel que fa a la sentència del TEDH sobre la crema de fotos del rei, Valtonyc va celebrar que sigui «un cop de puny a la cara de l'Estat» però, en el seu cas, es va mostrar pessimista. Segons va subratllar, inicialment hauria de recórrer al TC i aquest «ja trigarà un any a contestar». El mallorquí va lamentar que passarà mesos a la presó esperant una possible resolució favorable. «No espero cap tipus de justícia de l'Estat espanyol. No vull passar cap dia a la presó. És un cas d'urgència el que passa a l'Estat», va criticar.