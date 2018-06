Joan Esculies cerca informació per fer la biografia de Joan Selves i Carner

L'historiador manresà Joan Esculies (1976) està treballant la biografia de Joan Selves i Carner, primer alcalde republicà de la capital bagenca, l'any 1931, i per aquest motiu fa una crida a tothom qui pugui aportar documentació sobre la vida i l'obra d'una personalitat social i política que va morir als 35 anys.

«Selves i Carner va tenir dues filles que eren molt petites quan ell va morir», apunta Esculies: «I no tenen pràcticament documentació ni tampoc correspondència. La poca que tenien, i que també he pogut veure, ja la van deixar consultar a l'historiador Joaquim Aloy per al projecte de Joves i Republicans. Es desconeix què se'n va fer del seu fons personal després de la seva mort el juny de 1934. A l'Arxiu Comarcal del Bages i a l'Arxiu Nacional de Catalunya pràcticament no hi ha informació».

Per aquest motiu, Esculies demana que «qui tingui documentació relacionada amb ell, de qualsevol etapa, llegada pels seus pares o familiars, correspondència, memòries on se'n parli o records que els haguessin explicat les persones que el van conèixer que em contactin» a través de la pàgina web joanesculies.com.

«Estic fent la biografia de Selves i Carner perquè és un personatge que va tenir una vida breu però amb un paper destacat en el periodisme dels anys vint a Manresa i que va ser molt rellevant sobretot en l'ordre públic en els inicis de la República i de la Generalitat». El manresà, militant d'ERC, a més d'alcalde, va ser diputat a Corts, al Parlament, conseller d'Economia i Agricultura amb Macià el 1933 i conseller de Governació el 1934 amb Companys, i Governador general de Catalunya el 1933. Selves va morir a només 35 anys.