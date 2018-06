Inclosa en la nova Fira del Vi del Bages, a Sant Domènec

?Aglutinant esforços, la mostra Vi_suals, que ja incloïa una mostra dels productes dels 14 cellers (13 de vi i un de cava) del Bages, tindrà com a nou marc la primera edició de la Fira del Vi del Bages, la Vi-Ba, que busca potenciar la cultura del vi a la comarca agrupant gastronomia, turisme i cultura durant tot el cap de setmana a la plaça Sant Domènec de Manresa. La iniciativa és impulsada per la DO Pla de Bages i l'associació Bages Impuls! i ofereix mostres de vins i aules de tast impartides per professionals, a més de rutes turístiques i activitats infantils, entre altres. Com a acte destacat, avui (20 h), a la Plana de l'Om, hi haurà la investidura de la Confraria de Vins del Bages amb un pregó a càrrec de l'escriptora Empar Moliner. En acabar, actuació musical de Gots de Tuba. Demà (17 h) es farà una visita teatralitzada a la Casa de la Culla.