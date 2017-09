«No vull anar a dormir!»

És bo que els llibres escullin temàtiques que actuïn de mirall, ja que en el dia a dia dels infants no tot són pirates barba-roges, bèsties, paisatges exòtics i secrets ocults. A vegades el veritable misteri s´amaga a casa, a la nit, quan es neguen a participar en el ritual d´anar a dormir. Un llibre com aquest pot ser un bon ham per afrontar-lo.

L´obra vol ser un híbrid entre recurs didàctic sobre bones pràctiques per tenir un somni plàcid i gaudir de bona salut, i fitxes d´activitats que es poden fer des del llit, com a avantsala del món de Morfeu. És un llibre que compleix exactament el seu propòsit. Tanmateix, del plantejament de petits reptes estimulants, presents en un cantó de la pàgina, es passa a una enumeració de pautes o normes que descompensen la creativitat explotada a l´altra banda. Aquest punt desmereix l´esforç del conjunt per subvertir no només estèticament un tema quotidià. És la prova d´un procés que s´ha quedat a mitges, que no s´ha acabat d´arrodonir del tot. La balança s´inclina massa a favor de les activitats proposades a través d´unes il·lustracions de caràcter vivificant, plenament colorista, com el d´una fera fauvista.

Primers lectors Autor: BLANCH, Teresa Il·lustrador: Sigrid Martínez Editorial: Editorial Base.