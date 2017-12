NOVETATS: Un còctel explosiu de tortugues i ectoplasmes

Si vas viure la teva infància entre la segona meitat dels anys 1980 i els primers 1990, la proposta que ens apropa Fandogamia Editorial és poc menys que un autèntic somni humit: un crossover que barreja les línies argumentals de dues franquícies mítiques de l´animació com són els Caçafantasmes i les Tortugues Ninja.

La mateixa editorial que ja va començar a editar a casa nostra les aventures dels caçadors d´ectoplasmes ens porta ara aquest volum en el qual creuen els seus camins amb l´univers de les quatre tortugues emmascarades.

Un exercici de nostàlgia i un petit caramel amb estètica actualitzada i esperit retro que funciona a la perfecció tan per als seguidors devots de les dues sagues clàssiques com per als que sols les hagin conegut de passada o en les seves darreres versions. Aquest insòlit equilibri arriba mitjançant uns guions farcits d´acudits solvents i diàlegs que conserven l´essència dels dos personatges dels quartets. Uns personatges, a més, presentats en un exercici per assimilar-los en parelles segons els seus tics i manies que serveix de catapulta per a més situacions còmiques.

La única pega? Part del guió i de la trama es presenten d´una manera un xic densa, fet que pot fer perdre els lectors menys atents o entregats. Tampoc hi ajuda el fet que, a diferència del cas dels Caçafantasmes, les aventures prèvies de Leonardo, Rafael, Michelangelo i Donatello resten inèdites a les nostres llibreries. Això provoca que, per a molts lectors, les passes de les tortugues mutants apareguin en aquesta ocasió com sorgides d´un no-res narratiu inexistent per als lectors anglosaxons.

Un inconvenient, però, que no enfosqueix el balanç global d'un còmic d'aquells que més d'un pare pot acabar demanant als reis fent-lo passar per un regal pels seus fills però amb ganes de devorar-lo al moment. Cowabunga!