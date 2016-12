La Berga Trail Marató té campions de casa

Josep Rovira, del Gironella Centre Alpí), i la corredora olvanesa Rosa Valls van complir els pronòstics i van ser els dominadors, gairebé del principi al final, de l'onzena edició de la Berga Trail Marató, que va tenir la participació de gairebé cinc-cents corredors (471), dividits en les tres modalitats de la competició (mini, mitja i marató). Les males condicions meteorològiques que hi havia hagut durant els dies previs feia preveure una jornada dura, sobretot per als maratonians, com així va ser en trams on la neu i el fang van ser predominants, com per exemple a la serra d'Ensija.

La marató era dura i exigent, els 42 quilòmetres de traçat amb 3.200 metres de desnivell positiu la convertien en un repte per als corredors. Josep Rovira i Rosa Valls van imposar un ritme bastant elevat en els diversos passos de control, Figuerassa, Rasos pujada, Ensija i Rasos baixada, amb l'arribada final al passeig de la Indústria de Berga.

La victòria en la categoria masculina va ser molt disputada com calia preveure en un duel frec a frec entre Rovira i l'atleta del Mountain Runners Ivan Camps. Al final la diferència va ser de 27 segons a favor del primer. El tercer classificat a la línia d'arribada va ser Carles Sànchez Casals, també del Runners Berguedà, que va arribar dotze minuts després del guanyador. Les cinc primeres places les van culminar Marc Cribillés, que va ser quart, i Alejandro Martínez, cinquè.

En fèmines, l'especialista Rosa Valls va imposar-se amb més superioritat vers les seves rivals. La corredora d'Olvan afrontava la cursa berguedana com a preparació de la prova del a Copa del Món, que es disputarà el mes vinent a Boí-Taüll, i va sortir amb molta força des del principi. Va fer el traçat en 5 hores 23 minuts i 5 segons. La segona classificada va ser Aurora Galán Sanchís, de l'equip CMR, que va arribar poc més d'una hora després de la guanyadora (6.34.59), mentre que la tercera posició va ser per a Helena Balagué Balsebre (Bici ATS Terra Alta), que va cobrir el traçat en 7 hores 44 minuts i 29 segons.

Pel que fa a la mitja marató, el guanyador en homes va ser Jordi Sán-chez, del CN Reus Ploms, seguit de Remo Schönenberger i Albert Garcia. En noies la victòria va ser per a Judit Franch, seguida de Iolanda Garcia i Jèssica Vivas. La minimarató masculina va ser guanyada per Jordi Comellas en nois i per Vanesa Chirveches en noies.