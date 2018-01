2 euros de descompte per entrada per veure els pastorets de Calaf

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 2 euros per entrada per veure els pastorets de Calaf, en el marc, 'Posem-hi el cor', els diumenges 21 i 28 de gener, a les 17.30 hores al Casal de Calaf. Una acció solidària per ajudar a fer el millor Hospital de Dia d'Oncologia.

Presentant el carnet del club als lloc de venda d'entrades, obtindreu el descompte. Promoció limitada.

Venda d'entrades: Hospital Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica Sant Josep, ABS del Barri Antic i ABS de les Bases de Manresa.