Manrusionica: 19 hores de música amb una constel·lació d'artistes brillants

Manrusionica, convertit ja en un referent en la programació de la ciutat i en els certàmens de música electrònica del país, va apujant el llistó en cadascuna de les seves edicions. I la que demà farà bategar el centre històric de la capital del Bages amb una constel·lació d'una quinzena d'artistes, consagrats i emergents, de la música electrònica ja serà la vuitena.

El festival, que oferirà 19 hores de música ininterrompuda en tres escenaris (parc de la Seu, plaça de la Reforma i sala Stroika), proposa enguany una programació «més arriscada» per educar el gust per l'electrònica: es tracta que tothom trobi aquell estil que li encaixi. La vocació de Manrusionica és acostar el gènere a tots els públics i aconseguir contrarrestar la imatge negativa que encara té.

El cartell tindrà noms que retornen després d'haver estat promeses a Manrusionica, com la gallega Cora Novoa. Serà qui capitejanerà l'escenari de la Reforma, reservat en exclusiva a artistes femenines com a forma per «reivindicar la igualtat de gènere» en un gènere que, malgrat tot, encara té «més noms masculins que femenins», subratlla Alfons Rodríguez, codirector del festival.

En total, el cartell presenta set artistes catalans, quatre de l'Estat espanyol i cinc d'internacionals. Com a autoritats de la música electrònica global, hi ha el francès Umwelt i l'eslovena Nightwave. Com a «apostes», s'ha convidat dos duets, el barceloní AKKAN i i el sevillà Beatlove, que oferiran sessions live (en les quals la música es crea en directe) en tots dos casos. Mantenint la línia iniciada de donar cabuda als músics locals, Manrusionica acollirà el manresà Kirian Castaño Araque, KYAR, que obrirà la programació a la sala Stroika.



Nou videomapatge a la Seu



El festival internacional de música electrònica de la Catalunya Central és impulsat per un equip format per una dotzena de persones, amb David Brossa i Alfons Rodríguez en la direcció, que han trobat una fórmula que funciona: una proposta urbana, en espais oberts, en un sol dia i en tres escenaris per a tots els públics. En aquesta oferta hi té un paper destacat el videomapatge que fa ballar la façana de la basílica de la Seu. És un dels senyals distintius del certamen i enguany serà nou, i altre cop creat expressament per a aquest escenari. L'espectacle musical i visual es titula Kulturbond i durarà deu minuts. Es podrà veure a les 12 de la nit i a 1/4 de 3 de la matinada, per donar per acabada la sessió a la plaça de la Reforma. Com el de l'any passat, el signen els manresans Gerard 3D i Gabriel Casanova, juntament amb Alex Plaza i VPM. La peça musical és dissenyada, especialment per al muntatge de la Seu manresana, pel barceloní Samuel Escudero Derobla.

També es potenciarà l'escenari de la Reforma, enguany dedicat al gènere femení, amb més de 30 pantalles led davant de les discjòqueis. Es tracta que més enllà d'un espectacle, es creï una experiència musical i multimèdia, que es beneficia que les propostes de música electrònica tinguin com a marc espais urbans únics, com el parc de la Seu i la plaça de la Reforma amb la basílica de la Seu com a teló de fons.



Un festival sense ànim de lucre



Manrusionica ha signat per primer cop un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, en motiu de la capitalitat cultural de la ciutat, que li comporta una subvenció de 18.000 euros. El festival, sense ànim de lucre, es finança amb patrocinis, favors, altres actes organitzats al llarg de l'any, les entrades (només es paga a la Stroika) i les barres. Com a fórmula de col·laboració s'estrenarà el Manrusionica Pass, unes polseres (5 euros) que facilitaran l'accés als tiquets (begudes i menjar, a càrrec de Ca l'Arpellot).