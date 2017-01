UP reclama «celeritat» per al nou decret de dejeccions ramaderes

Unió de Pagesos (UP) reclama «celeritat» al Govern per tal que es pugui aplicar en breu el nou Decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes en què treballa Agricultura. El sindicat, que aposta per un document que «sigui coherent amb les demandes dels pagesos i ramaders», recorda que el decret «ja té més de tres anys de retard i que cal actualitzar-lo amb urgència per tal de posar fi a la situació d'inseguretat jurídica dels ramaders que presenten projectes per millorar les seves explotacions». UP veu amb bons ulls que es revisin «de forma consensuada amb el sector» els criteris actuals per a l'ampliació i la instal·lació de noves granges en les zones d'alta densitat ramadera en el nou decret, però rebutja «l'aplicació unilateral per part de l'administració de mesures que no preveu la normativa vigent mentre no s'aprova el decret».