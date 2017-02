La Fundació Lacetània lliura els seus guardons

La Fundació Lacetània va atorgar ahir al vespre els seus premis als millors treballs de recerca dels cicles formatius i de batxillerat dels instituts del Bages.

Una caravana de fusta (treball signat per Adrián Buzón, Miguel Coca i Alejandro Garcia, de l'institut Guillem Catà de Manresa, i tutoritzat per Carles Lapeña), una creació audiovisual sobre el geni d'Oristrell (de l'alumna Montse Bugatell, de l'Escola d'Art de Manresa, i tutoritzat per Alèxia Lleonart), i un treball sobre els tensioactius (l'autora del qual és Esther Vilalta, de l'institut Cal Gravat de la capital del Bages, i supervisat pel tutor Cèsar Riola) van ser els tres projectes guanyadors dels primers premis en cadascuna de les tres categories en què s'estableix el guardó: cicle formatiu de grau mitjà, cicle formatiu de grau superior i batxillerat, respectivament.

A l'acte de lliurament dels premis, celebrat a la sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), hi van intervenir la regidora de Promoció econòmica de Manresa, Mireia Estefanell; el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament d'Ensenyament, Antoni Massegú; i el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals. El jurat d'aquesta edició ha destacat en el veredicte «l'originalitat i la gran qualitat dels treballs presentats».