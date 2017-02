? Encara que la millora de la competitivitat espanyola en costos respecte als països socis de l'euro i de la Unió Europea a partir del 2013 (mesurada per l'Índex de Preus de Consum) es va atribuir com a mèrit exclusiu a la reforma laboral del 2012, n'hi va haver prou amb l'abaratiment del petroli es capgirés la situació, perquè aquest avantatge també ho fes i s'hagi posat en contra.

Hi ha una altra dada eloqüent de la preeminència del factor petroli: l'índex general d'inflació (IPC) va entrar en taxa negativa i es va situar per sota de la inflació subjacent (la que no comptabilitza l'impacte del petroli i dels aliments frescos) el juliol del 2014, coincidint amb l'abaratiment del cru des dels 105 dòlars de l'1 de juny del 2014 fins als 29 dòlars del gener del 2016.

Va ser a partir del mes d'abril de l'any passat, amb el cru reconquerint posicions, quan l'índex general d'inflació espanyol va començar a remuntar fins a superar el mes de desembre (per primera vegada en dos anys i mig) l'índex subjacent.