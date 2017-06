Espinosa: «no és el moment de donar culpes, sinó de mirar al futur»

El diputat manresà Antonio Espinosa va fer la intervenció menys crítica respecte de les responsabilitats de la situació de Sallent i va assegurar que el seu partit, Ciutadans, pretén «posar fi a la constant i inexorable desindustrialització que pateix la Catalunya Central en el seu conjunt i la comarca del Bages en particular». Una desindustrialització que «s'acceleraria i podria arribar a ser irreversible si es produeix el tancament de la mina de Sallent», va afegir, abans d'assenyalar algunes dades que demostren la «pèrdua de pes en l'economia catalana» del territori central: el Bages té una taxa d'atur superior a la mitjana catalana i el seu PIB per capita és el 12% inferior a la mitjana. En aquest context, Espinosa va dir que volia «evitar que més de cinc-cents treballadors, entre propis i subcontractistes, perdin el seu lloc de treball». «No és el moment de donar les culpes, sinó de mirar al futur», va dir Espinosa, que va concloure afirmant que «si tots complim i fem complir» la proposta, «mantindrem els llocs de treball en risc i per al 2021 s'aconseguirà que la mineria del Bages sigui moderna, sostenible, de residu zero i exemple d'economia circular».