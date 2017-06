Foment assegura que els estibadors no secunden la vaga en quatre terminals del Port de Barcelona

El Ministeri de Foment ha indicat que els estibadors no secunden la vaga en quatre terminals del Port de Barcelona, concretament a les de Best, Setram, Coma i Riba i Sammer. El Ministeri assegura que té constància que en aquestes terminals el treball "s'està desenvolupant amb normalitat" i, per tant, afegeix, "no es pot establir de manera precisa el grau de seguiment que s'està produint al Port de Barcelona. Fonts del Port de Barcelona també asseguren que hi ha plena activitat en aquestes terminals i han explicat que les quatre empreses on els treballadors no secunden la vaga estarien disposades a negociar els aspectes de la subrogació i la millora de la capacitat d'organització de la feina. Fonts del comitè d'empresa consultades per l'ACN han indicat que la vaga registra un seguiment del 100%.

Foment ha assegurat en aquestes quatre terminals del Port de Barcelona "s'està treballant amb normalitat" i que les dades facilitades per Estibarna no reflecteixen "la situació real". El Port té 30 terminals i habitualment els estibadors hi treballen en una vintena. Segons el Ministeri, han seguit la vaga 1.466 estibadors d'un total de 1.604, la qual cosa tenint en compte els serveis mínims decretats, representa un seguiment del 97,8%. La resta, 105 treballadors, han estat destinats als serveis mínims. Foment també ha remarcat que "amb caràcter general" s'estan complint els serveis mínims decretats i que l'aturada es desenvolupa sense cap incidència destacable.