Llobet inaugura un nou súper al carrer Sobrerroca de Manresa

Grup Llobet va inaugurar ahir nou supermercat al carrer sobrer-roca de Manresa, que obrirà formalment portes al públic avui. Es tracta del quarantè supermercat de la firma de distribució alimentària bagenca, i culmina, segons fonts de l'empresa, «la recerca, durant anys, d'una bona ubicació al cor del cor de Catalunya».

Segons l'empresa, Grup Llobet ha dissenyat aquesta botiga perquè sigui un model a replicar en altres llocs: «Un establiment concebut per a la proximitat, des d'aquelles clientes i clients que el vulguin utilitzar com es botiga de conveniència fins als que vulguin fer-hi la compra setmanal, amb la possibilitat tant de demanar entrega a domicili com de fer la comanda per telèfon i passar-la a recollir sense baixar del cotxe.

La botiga del carrer Sobrerroca incorporarà una oferta de productes propis sota la marca de Ca l'Arpellot: pizzes saludables elaborades en col·laboració amb la Fundació Alícia, així com els Suquíssims (combinacions de fruita i verdura premsades en fred), els Cuit al buit (vegetals cuits a baixa temperatura i al buit) i complements com els Toppings també de Ca l'Arpellot. Igualment, comptarà amb carns ecològiques i de proximitat (menys de 30 km) a la seva carnisseria, verdures de l'Anella Verda de Manresa i altres finques de l'entorn i un servei de peix i marisc fresc.

El súper s'estrena oferint 2 euros gratis per cada 20 de compra, una promoció que repartirà a la plaça Major durant tot el matí d'avui.