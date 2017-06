El TSJC accepta a tràmit la reclamació d'ICL per continuar abocant al Cogulló

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat a tràmit l'incident d'execució de sentència que va presentar ICL davant del jutge Manuel Táboas de la sala contenciosa administrativa TSJC per poder seguir abocant sal al Cogulló de Sallent més enllà del 30 de juny.

El jutge ha convocat totes les parts implicades a una vista que ha fixat per al proper 29 de juny per escoltar totes les posicions i prendre una decisió, que, atesa la inusual velocitat amb què està evolucionant aquest procediment judicial, fonts coneixedores del cas consideren que es podria donar a conèixer el mateix dia.

L'empresa minera demana una moratòria de 20 mesos que va acompanyada d'un seguit de mesures transitòries per poder continuar abocant de manera controlada al Cogulló fins que hagi acabat de construir la rampa de Cabanasses. El paquet de mesures comprèn la construcció de la primera fase d'una planta de purificació de sal a les instal·lacions de Sallent (per a la qual ja s'han demanat els permisos); incrementar el triatge del mineral dins la mina fins al 30%; portar més sal de Sallent a Súria de la que es trasllada actualment; i optimitzar l'ús del col·lector. El 30 de juny és la data límit fixada perquè Iberpotash deixi d'abocar runam salí al Cogulló de Sallent per donar compliment a una sentència judicial ferma motivada per una denúncia de l'Associació de Vïns del bar-ri de la Rampinya de Sallent. Per poder allargar aquest termini l'empresa minera va presentar el dimecres 14 de juny davant del jutge del TSJC un incident d'execució de sentència per poder continuar abocant al Cogulló fins al 2019. Si no es produeix aquesta moratòria, l'empresa no podria garantir la continuïtat de tots els llocs de treball de Sallent, segons el temor expressat pel comitè d'empresa de la minera.

La companyia minera va rebre la resposta del jutge dimecres al vespre (que estava datada del dia abans), en què informa l'empresa que accepta a tràmit la petició de moratòria i els cita per al proper 29 de juny –un dia abans de la data assenyalada per finalitzar els abocaments- en una vista als jutjats, a la qual es preveu que assistexin els representants legals de les parts.

Amb tot i això, la decisió judicial no seria ferma, i seria recurrible al tribunal de cassació, segons han explicat fonts properes al cas a aquest diari.

L'empresa va declinar ahir fer cap valoració sobre la comunicació judicial. Quant a la part denunciant, ahir no va ser possible contactar amb el representant legal de l'Associació de Veïns de la Rampinya.

Divendres de la setmana vinent és la data final dels abocaments fixada en un pacte entre empresa i Generalitat per donar compliment a la sentència del TSJC que anul·lava parcialment el pla general urbanístic de Sallent. Però aquella data es va fixar quan l'empresa preveia que ja tindria construïda la rampa d'accés a la mina de Cabanasses, que ha de concentrar tota l'activitat minera d'ICL un cop tanqui la mina de Sallent.

El pla general passava per fer un trasllat no traumàtic i progressiu de treballadors de Sallent a Súria fins al tancament de l'explotació sallentina.