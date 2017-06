L'Hotelet de la casa Padró aporta des d'avui set habitacions a l'oferta hotelera de Manresa

L´Hotelet, el nom amb què ha estat batejat el projecte hoteler dels germans Xavier i Carina Padró a la històrica casa manresana que du el cognom de la família, obre portes avui a l´espera de ser inaugurat oficialment el proper mes de juliol. Amb només set habitacions, que ocupen un pis i la sotateulada del carismàtic edifici de la confluència Passeig-Guimerà, L´Hotelet arriba per omplir un buit en la famèlica oferta hotelera manresana. I ho fa amb la intenció d´aportar com a valor afegit «l´exclusivitat de les habitacions i el tracte diferencial», explica Carina Padró. «Estem parlant d´un hotel en un pis, per això volem que el client s´hi senti realment com si estigués a casa», afegeix la copropietària de l´establiment.

L´Hotelet s´estrena amb tres habitacions ocupades ja per a aquest diumenge, i amb «més del 80%» de les reserves tancades per als propers dies, coincidint amb el festival de màgia que se celebrarà a la ciutat.

El nou equipament (un edifici protegit) ha conservat els tres distintius de l´arquitectura modernista original, com són les ornamentacions dels sostres, els paviments hidràulics, els tancaments i les tribunes. L´Hotelet ocupa la sotateulada i un dels dos pisos de la segona planta de l´immoble (a la primera hi ha una residència d´avis i l´altre pis de la segona planta és un habitatge particular). A més, s´està acabant d´habilitar aquests dies l´enorme terrassa de l´edifici (amb unes vistes magnífiques sobre els eixos Passeig i Guimerà) per acollir-hi un solàrium i un reservat de chill-out on els estadants de l´establiment s´hi puguin relaxar i prendre-hi copes clients externs a l´hotel. Es confia que aquesta terrassa estigui a punt durant el juliol, i al mateix temps que la seva entrada en funcionament es farà la inauguració oficial de l´establiment.



Quatre estàndards, tres suites

En total, són uns 270 metres quadrats d´hotel (terrassa a part), distribuïts entre set habitacions, un petit menjador per als esmorzars (l´únic àpat que servirà l´hotel) i un coquetó hall per al bufet de freds i per a exposició (i venda) de productes vinícoles del Bages. De les set habitacions, quatre són dobles estàndards i tres són suites. D´aquestes, dues són ubicades a la sotateulada. Les set habitacions tenen balcó (les dues del pis superior aprofiten les àmplies tribunes que caracteritzen l´edifici).

Els germans Xavier i Carina Padró han volgut, amb aquest projecte, «valorar un patrimoni familiar, i donar-li vida turísticament». Els serveis de l´hotel s´adrecen tant a famílies d´estada a la capital del Bages com a directius d´empreses locals o als artistes que actuïn al teatre Kursaal, just al davant del nou hotel.

El preu de les habitacions serà de 115 euros la nit l´habitació estàndard i 150 la suite, entre setmana; i de 145 i 195, respectivament, els caps de setmana.

El projecte hoteler va ser un dels quatre finalistes del Premi Iniciatives del Desenvolupament Empresarial, organitzat per Gest!, Ajuntament de Manresa i Obra Social La Caixa.

La casa Padró és un edifici catalogat, obra de l´arquitecte santvicentí Bernat Pejoan i Sanmartí (1864-1926), que va ser construït el 1914. Del conjunt destaquen la forja dels balcons i les columnes ornamentades de la planta baixa. Pejoan i Sanmartí, que va col·laborar en l'Exposició Universal del 1888, és autor també del remodelatge de l´església de Sant Francesc (1895) i del convent de les Saleses (1889), entre altres intervencions també a la capital del Bages. A més, és l'autor de l'actual façana d´estil neoclàssic del santuari del Sant Crist de Balaguer.