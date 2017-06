El tercer rail de Vila-seca a Castellbisbal duplicarà el trànsit ferroviari

El tercer carril Vila-seca- Castellbisbal –un tercer rail en l'actual línia ferroviària de la costa per dotar-la d'ample mixt– doblarà el tràfic de mercaderies l'any 2020, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Tarragona.

L'estimació està feta amb les dades aportades per l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i una vintena d'operadors logístics i experts sectorials. Així, fetes les ponderacions oportunes per a mercaderies de gran tonatge, es calcula que per al 2020 hi haurà un increment del 2,1% a les entrades i del 5,1% en les sortides, mentre que el 2030 l'augment seria del 4,3% de les entrades i del 16% de les sortides. L'estudi es basa en el cinquè informe de progrés 2014 per al conjunt del Corredor Mediterrani als escenaris 2020 (moment de posada en marxa, sense corredor en funcionament) i 2030 (en funcionament).