La majoria del Congrés reprova el ministre Montoro per l'amnistia fiscal

La majoria del Congrés va votar ahir a favor de la reprovació del ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, per haver beneficiat els defraudadors amb l'amnistia fiscal aprovada el 2012 i que ha estat declarada inconstitucional.

Montoro va ser reprovat per 197 vots a favor, 135 en contra i 5 abstencions. Mentre que el PSOE, Units Podem, Ciutadans, ERC, el PDeCAT o Compromís es van unir per votar contra el ministre, el PNB s'hi va abstenir.

La votació es va produir després que aquesta setmana es debatés una moció conseqüència de la interpel·lació socialista que recordava la sentència del Tribunal Constitucional que declara nul·la la disposició addicional primera del Reial decret que va aprovar l'amnistia fiscal. La moció afirmava que l'amnistia fiscal va beneficiar els defraudadors, i va vulnerar principis constitucionals, mentre s'incrementava de forma notable la càrrega impositiva dels contribuents que compleixen amb les seves obligacions fiscals. A més, incidia en el fet que el ministre va actuar en contra dels principis de justícia del sistema tributari i del seu deure de promoure la consciència fiscal entre els espanyols.

El PNB va justificar la seva abstenció per «coherència», ja que l'amnistia fiscal no va ser aplicada en les hisendes forals, i en temes fiscals els nacionalistes bascos prefereixen «no interferir».

D'altra banda, Montoro va avançar que el seu departament «està treballant per identificar algunes deduccions» de l'IRPF per al proper any, que no ha detallat.

En roda de premsa després del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Montoro va apuntar que «encara és molt prematur» confirmar si canviarà l'impost o com, ja que es treballa a «estudiar els marges que hi ha» sense perjudicar el dèficit públic.