La secció de producció de Ponsa convoca dues jornades de vaga

El departament de producció de la manresana Indústries Ponsa farà avui i dijous sengles jornades de vaga en protesta pel que considera incompliments del conveni. Segons Antonio García, president del comitè d'empresa, Ponsa no estaria abonant les nòmines periòdicament en els terminis previstos. A més, estaria restant part del salari en absències per malaltia, «tot i que hi ha una resolució que diu que l'ha d'abonar al 100%», diu García. D'altra banda, l'empresa estaria exigint el que el comitè considera un excés de justificants per les absències per assistència mèdica a menors i també quan els empleats han de fer gestions com la renovació del DNI o a Hisenda. A més, no es pagarien primes en algunes seccions i «se'ns dóna menys roba que abans», diu García. Ahir no va ser possible contactar amb cap directiu de l'empresa.