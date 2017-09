Luis de Guindos assegura que no ha identificat «cap tipus de deslocalització» d'empreses a Catalunya

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va afirmar ahir que el govern central no ha identificat «cap tipus de deslocalització» d'empreses a Catalunya perquè els inversors saben que «l'escenari de la independència no es produirà».

En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés, De Guindos va dir que els pròxims dies visitarà Barcelona, es reunirà amb empresaris i tindrà un acte a la Cambra de Comerç alemanya, però va insistir que «no hi ha hagut moviments importants de deslocalitzacions» perquè l'escenari de la secessió es considera «irracional».

«No hi ha cap inversor nacional que pensi que l'escenari de la independència es produirà», va dir després d'assenyalar que l'evolució econòmica i el compliment de les lleis és el fonamental per generar confiança i donar garanties a la inversió. El ministre va destacar que encara que les agències de qualificació de risc afirmen que la secessió tindria un impacte molt negatiu per a Catalunya i la resta d'Espanya, també assenyalen que aquest escenari central no es produirà i seria irracional. De Guindos va assegurar que la independència «no té cap sentit des del punt de vista econòmic, a part de totes les qüestions legals». «Catalunya no deixarà de ser part de la Unió Europea i de la zona Euro perquè continuarà sent part d'Espanya. No és l'escenari en absolut que consideren els inversors».