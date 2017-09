Ryanair continuaria operant en una Catalunya amb estat propi

Ryanair va aprofitar la presentació ahir dels plans de l'aerolínia per al proper estiu per referir-se a l'actualitat política catalana. En aquest sentit, el responsable de màrqueting de la companyia, Kenny Jacobs, va constatar que Ryanair no té una «opinió política» però va avançar que la companyia continuaria operant i creixent a Catalunya tant si esdevé un estat independent com si continua formant part de l'Estat. «Qualsevol negoci et dirà el mateix, tant si és un supermercat com una aerolínia», va precisar des de Barcelona. En aquesta línia, precisa que la demanda europea i mundial per visitar Catalunya «no canviaria» per l'estatus polític del país.

Ryanair preveu transportar 9,6 milions de passatgers als aeroports de Barcelona, Girona i Reus durant l'any 2018, el 6 % més que aquest any. La companyia va informar que obrirà una nova ruta a Malta des de l'aeroport de Barcelona, amb quatre vols setmanals, una a Frankfurt Main i Riga des de l'aeroport de Girona, tots dos amb dos vols setmanals respectivament, i una a Shannon (Irlanda) des de l'aeroport de Reus, també amb dos vols setmanals.

A l'aeroport de Barcelona, l'estiu que ve s'oferiran els vols de la temporada d'hivern cap a Frankfurt Main i Praga, tots dos amb un vol diari, respectivament; a Venècia, amb dos vols diaris; a Luxemburg, amb quatre vols setmanals, i a Cracòvia, amb tres vols setmanals. El 2018, Ryanair espera guanyar 400.000 passatgers a l'aeroport de Barcelona, i arribar als 7,7 milions d'usuaris anuals, 100.000 nous passatgers a l'aeroport de Girona, arribant als 1,5 milions, i 25.000 més al de Reus, fins als 400.000. En total, per a l'estiu del 2018, Ryanair preveu un creixement del 7 % de la seva capacitat als tres aeroports catalans.