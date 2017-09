El CTM investiga la corrosió en materials per a l'automoció

Investigadors del centre tecnològic Eurecat-CTM de Manresa estan treballant en un nou projecte per determinar la resistència a la corrosió de components d'automoció per millorar-ne el seu procés de fabricació i reforçar-ne la durabilitat, fruit de l'acord amb un fabricant d'automoció coreà. En concret, la Unitat de Materials Metàl·lics d'Eurecat farà testos de resistència a la corrosió per avaluar les propietats de la pintura i del recobriment del component conformat en calent, estudiar la influència del color del recobriment en aquest procés i avaluar la resistència a la corrosió de diferents tipus de soldadures, segons han explicat fonts del centre tecnològic Eurecat. Les proves es faran íntegrament a les instal·lacions del CTM.