Sánchez Ortega defensa davant del jutge la seva gestió a Abengoa

L'exconseller delegat d'Abengoa Manuel Sánchez Ortega va defensar ahir a l'Audiència Nacional la seva gestió en la companyia, la qual es trobava «en absoluta normalitat» quan va cessar, amb un volum de contractació i vendes en creixement i el deute en els seus nivells «més baixos».

A preguntes del fiscal José Perales, que demana per a ell quatre anys i tres mesos de presó per presumpta administració deslleial, Sánchez Ortega va assegurar que la seva marxa va ser deguda a qüestions personals, i va dir que el contracte pel qual va accedir a la indemnització de 4,5 milions no incloïa «ni una sola clàusula a favor seu», sinó «en benefici de la companyia». Preguntat sobre la situació de la firma, va negar que la multinacional «dupliqués o tingués deute ocult», com va alertar l'agència de qualificació Fitch en una nota emesa al novembre del 2014.