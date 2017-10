El BCE afirma que el sector bancari de l'eurozona manté la consolidació

La consolidació bancària a l'eurozona continua i el nombre d'entitats de crèdit va seguir disminuint el 2016, i això s'ha aconseguit un descens del 25% des del 2008, segons un informe sobre les estructures financeres publicat avui pel Banc Central Europeu (BCE).

L'estudi indica que, sobre base no consolidada, el nombre d'institucions de crèdit al final del 2016 era de 5.073 davant les 5.474 al final del 2015. Sobre la base consolidada –en la qual entitats perta-nyents a un mateix grup compten com una– hi havia 2.290 institucions de crèdit al final del 2016 respecte a 2.379 el 2015 i 2.904 el 2008. Només l'any passat van tancar 6.939 sucursals bancàries a l'àrea, segons l'informe.

Els fons totals dels bancs nacionals de l'eurozona arribaven a 24,2 bilions d'euros, sobre la base consolidada, al final del 2016, un increment del 0,5% respecte a l'any anterior i un descens del 14% comparat amb el 2008.