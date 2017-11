Nadal creu que la crisi catalana no reduirà l'arribada de turistes al conjunt de l'Estat

El ministre d'Energia i Turisme, Álvaro Nadal, va dir ahir que la crisi política a Catalunya està en via de solucionar-se després de les eleccions autonòmiques de desembre, per això considera que no influirà negativament en l'arribada de turistes estrangers a Espanya. «En la pròxima temporada turística, que té el seu moment àlgid el gener i el febrer, tindrem una situació política ben diferent i unes perspectives molt millors amb vista a aquestes temporades que ens vénen i que és importantíssim que surtin bé», va comentar a la Fira Mundial de Turisme a Londres.

Nadal va assegurar que el «missatge» que el Govern espanyol vol traslladar en aquest esdeveniment, que aglutina països de tot el món, és que la crisi política catalana «s'està resolent amb dues actuacions; una, el cessament d'un Govern que estava actuant fora de la Constitució, i la immediata convocatòria d'eleccions autonòmiques el 21 de desembre». Aquestes dues decisions, segons el ministre, permetran que hi hagi «un Govern votat pels catalans, democràtic, que actuarà dins del marc constitucional».

Així, va remarcar que l'actual situació «no ha d'alterar la vida econòmica ni social de Catalu-nya. Hi ha normalitat als carrers, en l'activitat econòmica i en el tracte al turista». Nadal va confessar que els darrers esdeveniments han generat «dificultats en el sector, especialment el mes d'octubre», però va adduir que són qüestions que es resoldran «a mesura que una imatge de normalitat, una solució de la situació i un esdevenir normal de la vida econòmica i social es vagin veient».