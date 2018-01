L'AIReF preveu que l'economia catalana creixi més que l'espanyola

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha elevat al 0,77% el seu pronòstic de creixement intertrimestral del PIB en el primer trimestre de l'any, lleugerament per sobre del 0,75% estimat la setmana passada, d'acord amb l'actualització del seu model 'Mipred', que pronostica la taxa de creixement en temps real. Per a Catalunya preveu que el creixement de l'economia sigui del 0,83%.

L'organisme destaca que les últimes dades conjunturals reflecteixen una "lleugera acceleració" en el ritme de creixement de l'economia, principalment per major aportació de la demanda nacional, juntament amb el manteniment de la contribució positiva, encara que més moderada, de la demanda externa.

Així, preveu un augment interanual del PIB del 3,3% per al primer trimestre de 2018 en comparació del mateix període de 2017, la mateixa dada que estima per a l'últim trimestre del 2017 respecte al del 2016 i dues desenes per sobre del calculat per a la mitjana anual de l'any passat.

L'alça del 0,77% previst per al primer trimestre de l'any se situa en línia amb el calculat per l'AIReF per al quart trimestre del 2017 (+0,8%).

En concret, preveu un alça trimestral del 2,1% en exportacions i del 2,2% en importacions per al primer trimestre de l'any, en el qual la taxa d'ocupats creixerà un 0,7%.

Respecte a l'ocupació en termes d'EPA, l'Autoritat Fiscal estima que entre gener i març creixerà un 3,1% en comparació del mateix període del 2017, en línia amb el quart trimestre de l'any passat.



Catalunya creixerà el 0,83%

Pel que fa a l'actualització del model Mipred Cat, que també estima la taxa de creixement en temps real de Catalunya, eleva fins al 0,77% la seva estimació de PIB per a l'últim trimestre del 2017 i fins al 0,83% la seva previsió per al primer trimestre d'aquest any.

L'organisme presidit per José Luis Escrivá va pronosticar al novembre que l'impacte en l'economia espanyola de la incertesa sobre Catalunya podria ser de quatre desenes (uns 4.000 milions d'euros) si la crisi és temporal, i fins l'1,2 punts del PIB (uns 13.000 milions d'euros) si es perllonga en el temps, per la qual cosa el creixement podria arribar a reduir-se al 1,5% el proper any.

Per a Catalunya estimava que la seva economia podria caure entre un 0,7% en l'escenari central i un 2,7% si es perllongava el procés sobiranista.