El preu de l'habitatge nou va créixer a Catalunya el 9% l'any passat, segons la Societat de Taxació

El preu de l'habitatge nou ha pujat el 9% a Catalunya durant el 2017, segons dades de l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari de la Societat de Taxació. L'estudi indica que el metre quadrat se situa en els 3.452 euros de mitjana i que un ciutadà mitjà necessita 8,4 anys de sou per comprar un habitatge a Catalunya. Barcelona registra el preu més alt de tot l'estat –3.865 euros per metre quadrat– i l'increment més gran en l'últim any, el 9,9%, mentre que Lleida és la capital de demarcació amb el preu mitjà més baix, de 1.315 euros per metre quadrat, i ha experimentat un increment moderat de l'1,4%. Així mateix, els municipis costaners registren uns valors lleugerament superiors als de la resta de la demarcació.

D'altra banda, la compravenda d'habitatges va registrar 6.373 operacions el novembre, el que representa un increment del 15,6% respecte al mateix mes del 2016, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Del total, 1.110 eren habitatges nous (17,2%) i 5.352 (82,8%) eren de segona mà, mentre que pel que fa al règim, 5.829 (90,2%) eren lliures i 633 (9,8%), de protecció oficial. Pel que fa a la comparació amb l'octubre, l'increment a Catalunya va ser del 12,5%. El creixement interanual de les operacions de compravenda a Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal, que va pujar fins al 18,1%.