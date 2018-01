Seat portarà al Mobile 2018 els seus avanços en connectivitat

Seat participarà per quart any consecutiu en el Mobile World Congress, que se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on presentarà els seus últims avanços en connectivitat per desenvolupar la mobilitat del futur.

Una de les principals novetats és el Seat Simulator, una experiència personalitzable que permetrà experimentar com serà la interacció entre el cotxe, l'usuari i l'entorn de la mobilitat, ha informat la firma d'automoció en un comunicat. Així, l'usuari podrà configurar la seva identitat, adaptant el simulador al seu perfil i necessitats, accedir al contingut digital de la marca i planificar la millor opció personalitzada per moure's per la ciutat. D'aquesta manera, i una vegada al volant del simulador, els visitants tindran l'oportunitat d'experimentar de forma individualitzada i interactiva com serà la conducció en el futur amb els avanços en connectivitat i assistents a la conducció en els quals Seat està treballant.

La firma també portarà al MWC el Seat León Cristóbal, que es va presentar en el darrer Smart City Expo World Congress i que, dotat amb més de 15 assistents de seguretat, persegueix l'objectiu de minimitzar a zero el nombre d'accidents en l'entorn urbà.

Durant el congrés, els visitants també podran experimentar la integració de l'assistent de veu Alexa en el Seat Ateca, i el president de Seat, Luca de Meo, ha avançat que compartirà un «anunci destacat» en la roda de premsa que farà el 26 de febrer, el primer dia del saló.

«En aquest congrés es troben els referents de la indústria tecnològica i a Seat volem establir sinergies amb companyies que impulsin la nostra posició com a referent en la digitalització del vehicle», assegura De Meo.

La marca també durà a terme reunions en el seu expositor del format speed-dating entre directius de Seat i representants de companyies tecnològiques amb l'objectiu de teixir noves aliances i col·laboracions amb les quals seguir creixent en connectivitat i intel·ligència artificial del cotxe. En col·laboracions com aquestes s'emmarquen els primers avanços amb Telefònica per impulsar la digitalització en la indústria de l'automòbil mitjançant el desenvolupament d'iniciatives innovadores. Entre els projectes que es presentaran, destaca la iniciativa que explora la tecnologia Blockchain i la seva aplicació en la cadena de subministrament per garantir la traçabilitat i veracitat de les transaccions efectuades entre els diferents actors involucrats.

Seat també participarà en el 4YFN, la plataforma de negocis que posa en contacte start-ups, inversors, institucions públiques i grans companyies impulsada per Mobile World Capital Barcelona, on proposarà un open innovation challenge.