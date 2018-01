El grup de Suècia Pierce adquireix l'empresa igualadina Motobuykers

El grup suec Pierce, amb seu a Estocolm, ha adquirit l'empresa igualadina Motobuykers, totes dues dedicades a la venda on-line de material relacionat amb el món de la moto. Segons informa Pierce en un comunicat, aquesta empresa sueca nascuda l'any 2009 opera en 17 mercats europeus i les seves vendes superen els 60 milions d'euros anuals. Amb l'adquisició de Motobuykers, Pierce tindrà 240 treballadors i aspira a entregar «més d'un milió de paquets de productes relacionats amb les motocicletes a tot Europa durant el 2018».

Motobuykers, creada l'any 2010 a Igualada, disposa de més d'un milió d'usuaris registrats de països com l'Estat espanyol, Itàlia i França. La companyia ofereix a través de la seva pàgina web més de 40.000 productes i té 145.000 clients. La primavera passada, la botiga on-line va decidir llançar-se al món off-line i, per primer cop, adquiria presència física en botigues de Barcelona, València, Saragossa Madrid i Alacant. El 2013, l'empresa va posar en marxa la primera aplicació social per a smartphones creada per a aficionats al motociclisme. L'aplicació, tenia el nom de WeRide.

Fonts de la companyia sueca expliquen que, inicialment, Motobuykers continuarà operant sota el mateix nom i marca i seguirà gestionat pel mateix equip de persones.

Segons el CEO de Pierce, Henrik Zadig, l'adquisició de l'empresa igualadina els ajudarà a «reforçar la presència al sud d'Europa».

Pierce Group informa que aquesta és la primera adquisició que fan a Europa i suposa la seva entrada al mercat espanyol. La companyia sueca, amb seu central a Estocolm, opera amb tres botigues on-line diferents: 24MX, XLmoto i Sledstore.

La compra de l'empresa igualadina, segons informen, s'ha de tancar oficialment durant el primer trimestre d'aquest 2018.

De la seva banda, el CEO de Motobuykers, David Falk, es mostra molt satisfet amb l'operació i creu que junts podran «accelerar l'ambiciós pla de creixement pel sud d'Europa i oferir als clients un gran catàleg de productes per a motoristes, combinat amb un servei local d'alta qualitat».

Segons expliquen, Pierce va néixer l'any 2009 en un garatge dels suburbis d'Estocolm per iniciativa de dos amics, mentre que Motobuykers va néixer un any més tard per quatre amics en un garatge d'Igualada. «Moltes empreses exitoses han començat en un garatge i així és exactament com van començar els negocis de Pierce i Motobuykers», asseguren els responsables de les dues societats.