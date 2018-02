Premi a un original projecte que aplica la biotecnologia en la gestió dels residus

És diu Biometallum i és un innovador procés per extreure amb biotecnologia els metalls d'equips electrònics en desús sense la despesa ni l'impacte ambiental que generen els processos convencionals. Ahir al vespre, en un acte a la sala d'actes del CTM, aquest projecte empresarial desenvolupat per enginyers de la UPC de Manresa, es va endur els 5.000 euros del segon Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial.

El guardó l'atorguen Gest!, l'associació de professionals sènior al servei del territori, que n'és l'impulsora; l'Ajuntament de Manresa; l'Obra Social La Caixa, que el patrocina; la UPC de Manresa i la UManresa-FUB. Enguany, s'hi van presentar disset projectes, tres més que l'any passat, dels quals van quedar finalistes Biometallum, Brott i Iskra.

En el parlament de cloenda, l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, va reptar Gest! i La Caixa a incorporar un segon premi en la tercera edició, alhora que va definir la vetllada com «un acte de positivisme» pel fet que els tres finalistes aposten per no marxar de Manresa sinó per treballar-hi amb una projecció internacional.

El valor afegit que suposa gua-nyar un guardó a l'emprenedoria va ser el primer que es va posar en relleu en l'obertura de l'acte, amb missatges dels guanyadors de l'any passat com ara que «el premi va ser un abans i després».

Unes paraules de Josep Sinca, en nom de Gest!, en què va remarcar l'augment de la qualitat de les iniciatives presentades en aquesta convocatòria, van donar pas a la presentació en cinc minuts de cadascuna de les propostes finalistes pels seus artífex.

Toni Dorado va explicar la iniciativa empresarial de Biometallum de manera molt entenedora, completa i amb dades de gran valor per entendre'n la potencialitat. Per exemple que, a l'any, es generen 40 milions de tones de residus electrònics. En aquests residus hi ha or, plata, platí, coure... són els elements que ells proposen extreure amb un procés biotecnològic. Va comentar que l'any passat els van convidar al Mobile World Congress per aquest projecte i que enguany hi tornaran.

Els dissenyadors Marc Velasco i Marta Huguet van presentar Brott. El van crear el 2010 després d'adoptar la Nela, una gossa que els va inspirar uns collars de creació al seu estudi de Manresa que ara com ara exporten a diversos països del món. Més endavant, la fusió del disseny i la seva passió pels animals ha anat donant nous productes i aquest 2018 volen desenvolupar una aplicació tecnològica. Eudald Camprubí va parlar d'Iskra, una empresa de programació que ha aconseguit els propòsits amb què es va fundar: retenir el talent de Manresa i el Bages i ser una referència en el seu camp. En concret, va presentar un spin-off de l'empresa lligat a l'Internet de les coses: el desenvolupament d'una plataforma per relacionar el món fisic i el digital.

Després de la lectura del veredicte i del lliurament del premi, Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, va definir el guardó com un exemple de respecte a l'emprendoria i va celebrar l'ambició de les propostes. L'acte va acabar amb un brindis.

En la primera edició, es van repartir el guardó el servei on-line per als amants de la bicicleta Core Bicycle i la cooperativa Fent País.