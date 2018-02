Bill Gates diu que els superrics haurien de pagar impostos «més alts»

El fundador de Microsoft i segon home més ric del món després de Jezz Bezos, Bill Gates, diu que hauria de pagar més impostos i que el Govern nord-americà hauria de requerir a les persones en la seva mateixa situació que contribueixin amb quantitats «significativament superiors».

«He de pagar impostos més alts», ha assegurat Gates durant una entrevista aquest cap de setmana al canal de televisió CNN, alhora que ha criticat la nova llei tributària impulsada i promulgada pels republicans, en qualificar el nou sistema de «regressiu» per beneficiar més les empreses i els superrics. «He pagat més impostos, per sobre dels 10.000 milions de dòlars, que qualsevol altra persona, però el Govern hauria d'exigir a les persones que es troben en la meva situació a pagar impostos significativament superiors», assegura. En aquest sentit, explica que el nou marc tributari no es va dissenyar com un projecte progressiu, sinó al contrari.