Seat crea una empresa independent per desenvolupar tots els seus projectes tecnològics

Aprofitant la jornada inaugural del MWC, el president de Seat, Luca de Meo, ha anunciat la creació d'XMoba, una empresa independent que agruparà tots el projectes tecnològics de la companyia. De Meo, després de recordar que Seat ha invertit més de 900 MEUR en I+D en els últims anys, ha explicat que la nova companyia tindrà com a principal objectiu identificar, testejar, invertir i comercialitzar projectes que impulsin solucions que millorin la mobilitat del futur. El president de Seat ha afegit que amb la creació de la nova empresa Seat s'està reorganitzant com un grup empresarial que reuneix diferents companyies com ara Metropolis:Lab Barcelona o Cupra, la seva nova marca esportiva, "recreant l'esperit de les 'startups'".

Luca de Meo també ha anunciat la voluntat de la companyia de participar en el projecte que ha de fer de Barcelona la capital mundial del 5G. L'objectiu es treballar conjuntament amb la resta d'actors involucrats –Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Mobile World Capital, per desenvolupar la tecnologia 5G en un prototip d'utomòbil connectat que es provarà el proper any a la capital catalana. De Meo ha destacat que Barcelona, amb aquest i altres projectes, té molts números per consolidar-se com la cinquena ciutat més innovadora d'Europa i la 13ª del món.