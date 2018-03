Endesa guanya 1.463 milions el 2017, el 4% més, i supera els seus objectius

Endesa va obtenir un benefici net de 1.463 milions d'euros el 2017, la qual cosa representa un increment del 4% pel que fa a l'exercici anterior, ha informat la companyia.

Els ingressos de l'energètica l'any passat van ascendir a 20.057 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 6%, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) es va situar en 3.542 milions d'euros, el 3% més.

L'Ebitda del grup es va veure impulsat per la contribució d'Enel Green Power Espanya per un import de 181 milions d'euros, així com pel marge brut del negoci regulat, que va créixer el 8%, fins als 3.284 milions d'euros, i l'ingrés per la devolució del bo social dels anys 2014-2016 registrat després de l'execució de les sentències favorables, que ha tingut un impacte positiu de 222 milions d'euros.

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va destacar ahir que, «una vegada més», el grup «ha complert amb els seus compromisos en aconseguir uns resultats millors que els objectius presentats en el mercat».