La realitat augmentada entra als menjadors amb el mòbil per ajudar a triar els mobles

La realitat augmentada (AR) i la intel·ligència artificial (AI) han deixat de ser tecnologies de futur de la indústria mòbil per passar progressivament a incorporar-se en bona part dels dispositius i tenir aplicacions comercials concretes. De fet, la GSMA considera que aquestes dues tecnologies són «dos dels principals vectors d'innovació» que s'estan veient en aquesta edició del Mobile World Congress.

Una de les aplicacions de realitat augmentada amb més sortida comercial ha estat presentada per Android i segueix el disseny iniciat per ARCore. Es tracta d'una app que ens permet veure com quedaria un moble renderitzat en l'espai real d'un habitatge captat a través de la càmera del mòbil. Per exemple, podem triar un model de cadira, canviar-la de color i projectar-la a una cantonada del menjador. Si ens agrada, l'aplicació ens dóna l'opció de comprar directament el moble a la botiga online.

Actualment, empreses minoristes de mobles com Ikea, Wayfair o Anthropologie ja ofereixen aplicacions que utilitzen la realitat augmentada per millorar la comercialització dels seus mobles a través dels telèfons intel·ligents. A final del 2018, Google calcula que gairebé tots els dispositius mòbils que funcionin amb el sistema operatiu Android disposin de realitat augmentada, fet que possibilitarà que aquest tipus de funcionalitats siguin més comuns, segons GSMA.

Una altra de les aplicacions comercials de la realitat augmentada arriba de la mà de Plex, una start-up xinesa que dissenya dispositius de reconeixement d'imatge.

La intel·ligència artificial també guanya espai en els expositors del MWC. Segons la consultora Gartner, l'ús de la intel·ligència artificiales difondrà progressivament en els telèfons intel·ligents fins al 2022, tot i que durant es propers dos anys només s'explotarà una de les seves capacitats per dispositiu. A partir del 2022, el 80% dels smartphones venuts disposaran d'AI, mentre que el 2017 aquesta xifra era del 10%.