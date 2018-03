El 27% dels catalans va augmentar l'any passat la despesa en menjar a fora

El sector de la restauració a Catalunya va créixer el 2017, quan un 27,1% dels catalans van augmentar la despesa en menjar fora de casa, mentre que un 60% la va mantenir. De mitjana els catalans mengen fora 3,5 cops per setmana i valoren molt positivament l'oferta de restauració al país. Aquestes són xifres de l'«Estudi de la Restauració a Catalunya. Hàbits de comportament i tendències», que va presentar ahir la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, i que analitza les preferències dels consumidors i els seus hàbits de consum per tal d'enfortir la competitivitat del sector.

A l'estudi s'observa que els principals àpats que la població catalana fa fora de casa són el sopar del cap de setmana i l'esmorzar entre setmana, com també que el tiquet mitjà més elevat és en el sopar en cap de setmana. Dades de l'informe assenyalen que els mil·lennistes són els que més diners gasten en el sopar del cap de setmana, amb 22,1euros de mitjana.

Per àpats, el 55% dels catalans esmorza fora entre setmana. El 49,7% dina fora entre setmana per raons laborals i logístiques i es gasta 13,7 euros en establiment, mentre que el 41,7% dina fora els caps de setmana, per plaer o motius socials, i es gasta 19,5 euros. L'estudi indica que el sopar fora entre setmana és l'hàbit menys freqüent entre els consumidors. Només un 17,3% sopa fora entre setmana, i un 27,6% ho fa per comoditat («no em ve de gust cuinar»), un 26,6% busca una alternativa al menjar de casa, i el 21,1% ho aprofita per sopar en família.