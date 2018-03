Mercadona va fer compres a Catalunya per valor de 3.600 milions el 2017

Els supermercats Mercadona han tancat l'exercici del 2017 amb un volum de compres a Catalunya que arriba als 3.631 milions d'euros, segons xifres de l'empresa. La companyia també afirma que durant aquell exercici ha doblat la inversió que ha fet al principat i ha destinat 125 milions d'euros a obrir quatre noves botigues i a reformar-ne 33 més. Actualment en té 259. A banda, ha continuat les obres del bloc logístic d'Abrera.

Mercadona ha tancat el 2017 amb una plantilla de 12.895 persones a Catalunya (8.830 dones, el 68%, i 4.155 homes, el 32%), després de crear 1.169 nous llocs de treball. En els darrers 6 anys ha incorporat més de 3.600 persones a la plantilla que té en aquest indret. L'empresa també destaca que, en el marc de vincular part de la seva retribució als beneficis i a la productivitat de la companyia, ha repartit 48 milions entre la plantilla a Catalunya en concepte de prima per objectius. Actualment, els treballadors amb més de quatre anys d'antiguitat (el 78% de la plantilla) cobren 1.462 euros nets al mes (amb dues primes que s'aconsegueixen per assolir els objectius establerts). Aquesta xifra, indica Mercadona, se situa per sobre de la mitjana del sector.



15 interproveïdors

Pel que fa a les compres a productors catalans, Mercadona assegura que treballa amb 1.870 petites i mitjanes empreses del territori que, al seu torn, donen feina a més de 35.000 persones. També es destaca l'activitat dels 15 «interproveïdors» catalans que fabriquen les marques de Mercadona Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy. Aquestes firmes, segons apunten els responsables dels supermercats valencians, han invertit 96 milions d'euros i donen feina estable a més de 5.300 persones. La inversió conjunta de la firma i aquestes 15 empreses ha estat de 221 milions d'euros el 2017, dels quals 125 són inversions directes de Mercadona i 96 a la resta. Per tot plegat la cadena afirma que genera ocupació directa i indirecta per a més de 53.200 treballadors a Catalunya. Finalment, en l'àmbit de l'acció social, Mercadona subratlla que el 2017 ha donat 1.600 tones d'aliments a diferents institucions.