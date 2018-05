El Govern no es planteja crear un altre impost per finançar les pensions

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va assegurar ahir que «en aquest moment» el Govern «no està pensant en crear un impost addicional» a la taxa digital per fer front al pagament de la pujada de les pensions acordada amb el PNB per a aquest any i el que ve.

Durant la seva intervenció en un dinar organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), la ministra va assenyalar que la pujada addicional de les pensions acordada amb el PNB per a aquest any i el que ve es finançarà amb ingressos procedents dels Pressupostos i no a través del sistema. Báñez va recordar que el Programa d'Estabilitat 2018-2021 remès a Brussel·les parla d'un dèficit del 0% de la Seguretat Social per al 2021, pel que, si es necessiten altres ingressos per quadrar els comptes, segons la ministra, s'hauran d'acordar amb els grups parlamentaris.

No obstant això, per fer front al dèficit que presenta el sistema de la Seguretat Social, la titular d'Ocupació va subratllar que s'està treballant en l'àmbit parlamentari per avançar en la separació de fonts de finançament per «alleujar» així la Seguretat Social del que no és contributiu. Així, va afirmar que l'executiu està «esperant» a veure què acorden els grups parlamentaris al pacte de Toledo i la resta dels interlocutors socials en l'àmbit del diàleg social.

«Per a nosaltres, la millor garantia de la sostenibilitat del sistema segueix sent continuar amb el creixement econòmic, la creació d'ocupació i seguir avançant en la separació de fonts de finançament», segons Báñez.

Per a la ministra d'ocupació, «hi ha diverses propostes sobre la taula, però cal fer un sistema sostenible». També va afirmar que en aquest moment gairebé el 95% de les pensions es paguen amb ocupació, de manera que Espanya «està molt a prop» de poder pagar les pensions contributives per la via de la cotització.