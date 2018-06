Catalunya crearà una oficina per fer realitat la Reforma Horària el 2025

El departament de Presidència crearà una oficina per implementar la Reforma Horària i executar-ne el pla de transició amb l'horitzó de l'any 2025. Aquest era un dels acords que va recollir el Pacte per a la Reforma Horària signat el 17 de juliol de l'any passat, i ahir, en la inauguració de la Setmana dels Horaris, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va ratificar aquest compromís.

El promotor de la Reforma Horària, Fabian Mohedano, va assenyalar que els objectius d'aquesta oficina seran «fer pivotar les observacions del consell assessor d'experts de la reforma horària, dinamitzar l'estructura de governança amb els agents socials i econòmics, fer seguiment de les polítiques transversals a través de la comissió interdepertamental, així com dinamitzar el treball amb les altres administracions i institucions». La cinquena edició de la Setmana dels Horaris se celebrarà de l'11 al 15 de juny amb diverses activitats programades per dinamitzar el repte de la transformació del temps de vida quotidiana com a variable en la recerca de creixement i benestar.

Artadi va ratificar el «compromís absolut» per crear aquesta oficina, que haurà d'impuslar els acords que es van signar el juliol de l'any passat i capitanejar, així, la transició cap a la Reforma Horària. La consellera de la Presidència va afirmar que aquest repte de transformació social entronca de ple amb l'objectiu de les polítiques públiques de millorar la qualitat de vida de les persones.

De moment, el Govern ha avançat mitja hora la reunió setmanal del Consell Executiu, que començarà a dos quarts de 10. D'aquesta manera, la compareixença d'Artadi, que també és la portaveu del Govern, s'avançarà a les 13 h, amb l'objectiu que acabi a les 14 h. Abans, la compareixença dels portaveus s'allargava fins més enllà de les 14 h, horari que comportava, per exemple, que molts dels periodistes no dinessin fins entrada la tarda. «No són les 12 del migdia, com dinen en altres països europeus, però ho tenim una mica més endreçat», va dir.

Aquest és un exemple d'una mesura que comporta avantatges i que és fàcil d'aplicar. El promotor de la Reforma Horària va asse-nyalar que les administracions han d'impulsar la implementació de la Reforma Horària però que també és «fonamental» que cada persona faci una «anàlisi» per endegar petits canvis personals. Per a Mohedano, el temps és «democràcia» i «igualtat».

La cinquena Setmana dels Horaris és la primera edició que se celebra amb el Pacte per a la Reforma Horària aprovat. Es tracta d'un espai per plantejar alternatives a la ciutadania, al teixit productiu i a les institucions públiques per motivar canvis que permetin l'adaptació a uns temps més humans i cívics. En la inauguració de la Setmana dels Horaris, també hi van participar la vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó; el Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, Álvaro Porro; i el membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària Lluís Casado.