«La clau del nostre èxit és que hem creat un producte divertit»

Fa quatre anys que les joves emprenedores Sofía Marqués i Andrea Durall van posar en marxa Baby Bites, una marca que dissenya sacs originals per a nadons i nens petits, entre altres productes: tovalloles, pitets...

La innovació és la clau de l´èxit de Baby Bites?

Sí, hem aconseguit crear un producte divertit, amb ganxo i que genera somriures. El 50% dels nostres clients no tenen fills, compren aquests sacs per regalar-los. A més, es tracta d´un producte de qualitat i amb uns dissenys molt atractius. És un regal que marca diferència.

Com va néixer aquesta idea?

A partir d´un regal que havia de fer l´Andrea a un nadó. La vaig ajudar a fer un sac que fos divertit i original. El regal va agradar molt i arran d´això vam decidir fer-ne més i anar-los a vendre a fires d´artesania. La primera parada la vam muntar al mercat La Ramona de Banyoles, i allà és on vam veure que realment el producte agradava molt. La bona acceptació ens va portar a obrir una pàgina web (www.babybites.es) i vam començar a distribuir els sacs Baby Bites a diverses botigues.

Després de quatre anys, en quin moment es troba l´empresa?

Amb seu a Banyoles, Baby Bites té un equip d´onze persones. En només quatre anys de trajectòria hem aconseguit exportar a més de 40 països i confien en nosaltres més de 400 punts de venda.

Com us ha ajudat en aquest procés el BBVA?

Fa cosa d´un any vam obrir un compte corrent i una pòlissa amb BBVA perquè necessitàvem finançament. El nostre assessor fiscal ens va recomanar aquesta entitat perquè sabia que ens oferirien un bon producte, i així ha estat. A més, també hem contractat un parell d´assegurances per al local amb aquesta entitat. Estem molt contentes amb el bon tracte que hem rebut per part del personal de BBVA.

Per què van triar aquesta entitat?

Perquè volíem una entitat que ens donés confiança i, a més, BBVA és un banc amb representació a tot el món.

Quin és el futur de Baby Bites?

El setembre volem treure nous productes. Crearem nous dissenys per als nostres sacs i altres accessoris, com les mantes.