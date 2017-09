Et vols dedicar a l'educació amb el mètode Kumon?

Hi ha experiències en educació que permeten treballar d´una manera completament diferent del sistema tradicional. Valoraries un projecte educatiu que comença formant equip amb l´alumne i la seva família? Valoraries un projecte educatiu que utilitza un mètode flexible, capaç de respectar el ritme d´aprenentatge de cada alumne i que posa el focus en les seves capacitats individuals? Estem parlant del mètode Kumon, els objectius del qual són buscar en cada infant el seu màxim potencial i despertar la passió per aprendre.

Kumon és un mètode d´aprenentatge individualitzat que utilitza les matemàtiques i la lectura com a eines per desenvolupar al màxim les capacitats acadèmiques dels alumnes. Disposa de més de 25.000 centres d´estudi i 4 milions d´alumnes matriculats a tot el món. Només a l´estat espanyol, on el mètode es va establir fa 26 anys, més de 21.000 alumnes treballen amb Kumon. Es basa a millorar les capacitats intel·lectuals, fomentar el comportament autodidacte i preparar els alumnes per a un itinerari d´aprenentatge d´èxit.



Vocació i formació

Kumon traspassa el centre de Martorell, i busca un perfil molt determinat per tirar endavant el centre, que està en funcionament des del 2012. «Volem treballar amb persones que tinguin una clara vocació educativa, mentalitat emprenedora i formació universitària, amb disponibilitat per dedicar-se exclusivament a l´activitat i ganes de desenvolupar un projecte propi guiat per l´experiència acumulada d´una franquícia consolidada», explica Maribel Martín de Rosales, portaveu de la franquícia.

El professorat de Kumon té una preparació exigent i rep formació contínua sense cost afegit. Segons Martín, «a Kumon apostem per l´aprenentatge constant i creiem fermament que és la clau de la millora i de l´èxit. Per això, oferim cursos de perfeccionament i una sèrie de seminaris dirigits tant al treball amb els alumnes com al coneixement profund dels programes de matemàtiques i lectura».

Sessió informativa

Kumon convida tots els interessats a la sessió informativa del dilluns 18 de setembre a Barcelona. Per a informació i reserves: http://www.kumon.cat/franquicies/sessions-informatives/index.htm