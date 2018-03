Indústria 4.0. Construint la fàbrica intel·ligent

Robots que faran la feina dels humans, màquines que prendran decisions per elles mateixes... Les noves tecnologies s´obren pas a marxes forçades en tots els àmbits de la societat. Un fet que ja s´ha produït en altres moments de la història però que sembla que ara va més ràpid i tindrà un abast més ampli que mai. Segons els teòrics, ens trobem a les portes de la quarta Revolució Industrial, una revolució que canviarà no només el conjunt de l´economia sinó també la manera de treballar, de viure i de consumir. Si al segle XVIII va ser la màquina de vapor, a principi del XX l´energia elèctrica i a final d´aquest mateix segle l´electrònica, ara les tecnologies que impulsen tots aquests canvis parlen de conceptes com la connectivitat, la Internet de les coses, la robòtica o la intel·ligència artificial.

En l´àmbit estrictament productiu, tot això es tradueix en l´impuls de la Indústria 4.0, una indústria altament tecnològica, automatitzada i connectada. En el camí cap a la Indústria 4.0, Catalunya juga un paper capdavanter a Europa, fent valer la seva tradició i el pes del sector industrial. Malgrat tot, el desconeixement encara és gran fins i tot entre els professionals del sector.

Informació al poder

El pas de la indústria tradicional a la Indústria 4.0 comporta un seguit de canvis tecnològics que de mica en mica les empreses hauran d´anar incorporant. Però, de quins canvis estem parlant? Pau Feliu, director tecnològic de l´empresa bagenca Maccion, proveïdora de solucions tecnològiques per a la Indústria 4.0, els descriu fent una analogia amb el sistema nerviós humà. "La nova indústria ha de treballar des dels sentits i prendre decisions a curt termini.

Cal sensoritzar i digitalitzar per rebre els inputs a temps real, si alguna cosa crema a la fàbrica, he de sentir l´escalfor". Per aquest motiu, connectivitat, informació i temps real són elements clau en la Indústria 4.0. I, per aconseguir-ho, cal digitalitzar tots els processos de producció i connectar la maquinària amb els operaris, els materials i els processos.

D´aquesta manera, es guanya eficiència, flexibilitat i, sobretot, capacitat de decisió a partir d´informació disponible en el mateix temps que es produeix. "La informació ha de tenir un sentit ascendent: des de planta als sistemes de presa de decisions. Actualment es prenen les decisions a partir d´unes planificacions o prediccions que no sempre concorden amb el que està passant realment a planta", explica Feliu.

"Hi ha la falsa creença que implementar solucions d´Indústria 4.0 suposa una gran inversió"

És, per tant, una revolució que afecta el conjunt de l´empresa industrial, des de la producció fins a la direcció, i que inevitablement donarà lloc a l´aparició de nous perfils professionals, nous serveis i també nous models de negoci. Entre els principals avantatges que comportarà, hi ha la possibilitat de produir sèries més curtes i personalitzades, aconseguir indústries més eficients i sostenibles i guanyar rapidesa en el procés de producció.

I serà molt costós per a les empreses fer aquesta transició?

Segons Pau Feliu, "hi ha la falsa creença que implementar solucions d´Indústria 4.0 suposa una gran inversió". En aquest sentit, ell aposta per "repartir les inversions en diverses fases d´implementació, amb subsistemes modulars que es puguin connectar entre si". Feliu recomana optar per "sistemes d´informació flexibles en la captació d´informació, amb una instal·lació senzilla que garanteixi la viabilitat d´escalar el sistema a altres fàbriques o plantes, i amb possibilitat de connectivitat amb altres sistemes ja existents a l´empresa".

Les 9 tecnologies clau

El Big Data (gran volum de dades), la Robòtica (robots autònoms, flexibles i col.laboratius), la Simulació (en 3D per validar programacions i planificacions abans d´executar-les), la Integració horitzontal i vertical de sistemes (cohesió entre fabricants i proveïdors i clients), la Internet de les coses (cada cop més dispositius connectats), Ciberseguretat (protecció dels sistemes informàtics), el Núvol (cada cop més informació al núvol virtual), la Impressió 3D (produccions personalitzades al lloc), i la Realitat augmentada (actuacions a distància, sense desplaçaments i al moment).

La recomanació és clara: no us quedeu enrere, tots hem de fer passos cap a aquesta Indústria 4.0, el que no els faci no té la seva continuïtat i el seu futur garantit! Des dels Col·legis professionals, i més concretament els que componem la Intercol·legial Tècnica, ajudarem i col·laborarem perquè tots puguem fer aquests passos, ja que els professionals tècnics en són una peça clau, tant per impulsar els canvis com per gestionar-los.

La Indústria 4.0 augmentarà el nombre de treballadors amb perfil tècnic fent feines de suport en detriment dels convencionals operaris de planta, que ara passaran a ser tècnics polivalents amb força competències transversals.

Compteu amb els Col.legis professionals per afrontar tots aquests canvis i aquestes competències!