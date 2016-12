Laia Díez: «De cara al curs vinent l'objectiu és participar en la Marathon des Sables»

Laia Díez, una castellnouenca de 38 anys que treballa com a entrenadora personal, és una gran apassionada de l'esport en general, i més concretament de les curses de muntanya. Enguany, en el tercer any com a corredora d'ultra trials, Díez ha fet una gran temporada i s'ha endut per segon any consecutiu la victòria final en la Catalunya Ultra Cup, gràcies a un triomf contundent a la Barcelona Trial Race (va avantatjar en 45 minuts la segona classificada, Marta Prat). De cara l'any vinent, el seu repte és prendre part a la Marathon des Sables.

Quan es va iniciar en el món de les curses de muntanya?

Vaig fer la meva primera prova quan tenia quatre anys a Sant Vicenç de Castellet, però va ser una cursa puntual, ja que durant tota la meva infància i adolescència vaig fer ballet i bàsquet. Vaig començar a córrer als 34 anys.

En tota la seva trajectòria com a corredora d'ultra trails, de quina cursa guarda més bons records?

Jo destacaria la segona que vaig fer, la TDS del Montblanc de l'any 2012, que tenia un recorregut molt tècnic, amb moltes pujades i baixades. Vaig acabar en la cinquena posició i ara encara la tinc molt present.

Al començament d'aquesta temporada, quins objectius es va marcar?

Tenia com a repte principal córrer l'Ultra Trail World Tour (UTWT), una de les dues lligues d'ultres del món. Però tot es va torçar de seguida, ja que no vaig poder participar en la primera prova, la Transgrancanària, per problemes familiars (havia estat mare poc temps abans). Llavors ja no tenia opcions en aquesta competició i vaig decidir canviar i centrar-me en altres objectius.

Com ara la Catalonia Ultra Cup...

Sí, vaig començar guanyant la cursa de Montnegre-Corredor, la ultra trail de Barcelona, on vaig ser segona. Vaig arribar a la darrera prova, la Barcelona Trail Race, on havia de guanyar per assolir el títol, i així va ser.

Ha corregut altres proves?

Vaig prendre part en el Camí de Cavalls de Menorca, on ja havia guanyat el 2013, i vaig tornar a imposar-me. També vaig participar a l'Ultra Pirineu, una prova que no havia fet mai i en la qual em vaig classificar sisena i vaig acabar amb molt bones sensacions.

Com la va afectar el fet de ser mare en la competició?

Físicament no em va afectar gens, ja que qui va tenir les bessones va ser la meva parella. Ara, en l'any i mig que fa que les tenim no hem aconseguit dormir. Aquest fet m'ha passat molta factura, ja que el descans és bàsic i primordial en aquest esport. Vaig molt cansada i em falta temps per entrenar-me, i ha estat una temporada preciosa, però també duríssima.

El setembre va crear l'escola de trail Laia Díez. Com li està anant?

De moment estic contentíssima, és un projecte molt il·lusionant i estem tenint èxit, ja que tenim un total de 28 nens apuntats. A més, el novembre també vam iniciar entrenaments per a adults, i de moment tinc dotze alumnes, però el gener se n'incorporaran vuit més.

Quins reptes s'ha marcat de cara al curs vinent?

L'any que ve intentaré entrenar-me i competir més perquè crec que les nenes em deixaran dormir més. El meu objectiu principal és córrer la Marathon des Sables, una cursa de sis etapes pel desert que fa molts anys que vull fer i que puntua per a l'Ultra Trail World Tour. En aquesta competició també faré la Transgrancanària i l'Ultra Trail del Montblanc. Finalment, també m'agradaria participar en el Camí de Cavalls i l'Ultra Pirineu, però dependrà de com em vagi la UTWT.

Tens algun corredor com a referent?

No em fixo només en un corredor, sinó que intento agafar aspectes de molts atletes i els incorporo en la meva manera de competir.