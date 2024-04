El Barça comença perdent al Palau (75-77)

El FC Barcelona ha començat els quarts de final de l’Eurolliga contra l’Olympiacos amb una derrota per 75 a 77 i es posa 0 a 1 en la sèrie, que continuarà divendres un altre cop al Palau amb l’obligació de vèncer per no haver d’anar al Pireu la setmana que ve havent de remuntar un 0 a 2.

El partit es plantejava com un duel d’estils. El del Barça a poques possessions i el de l’Olympiacos tot el contrari. Els grecs es van imposar des de l’inici i durant tot el partit, tret d’algunes fases en què els blaugrana van poder inflamar el joc i el Palau, però que quedaven ràpidament apagats pels temps morts de l’extècnic del Barça Georgios Bartzokas i els triples de Canaan i Williams-Goss.

Els blaugrana van trigar quatre minuts i mig a fer la primera cistella en joc. Llavors, el marcador tot just era de 4 a 8. Fall dominava la cistella. Deu punts en cinc esmaixades. Grimau va haver de demanar un temps mort ben aviat perquè els seus no anotaven i es deixaven agafar els rebots. Va haver-hi una certa reacció, però sense trobar la fluïdesa que calia per canviar la dinàmica i el ritme del partit. El 18-19 del primer parcial va semblar un mal menor.

El segon quart va ser diferent, però pitjor. Els blaugrana el van començar bé i van arribar a posar-se 3 punts amunt, amb un triple d’Abrines (28-25) que liderava la remuntada. També els canvis constants feia que semblés que el Barça aconseguia imposar el seu ritme alt i trencar el control grec. Però, només era una impressió. Un temps mort de Bartzokas va tornar el joc a la casella de sortida. I els blaugrana van començar a confondre rapidesa amb precipitació i angoixa. Ni encert, ni rebot, ni defensa. Van anotar menys (17 punts) i van concedir més (25). Els grecs van arribar a tenir un +10, i això que el Palau Blaugrana s’havia encès amb una falta antiesportiva a Vesely que els àrbitres van mantenir després que Grimau en demanés la revisió, i amb les constants provocacions de Canaan, vell conegut de l’afició culer. Els blaugrana se’n van anar al vestidor 9 punts per sota i amb la sensació que no havien sabut com desenganxar-se de la teranyina.

No va canviar gairebé res a la tornada. Seguien les possessions gregues fins als 24 segons, acabades amb cistella o en rebot ofensiu, mentre que a dalt els blaugrana continuaven sense saber com sortir-se’n. Embussats en atac i tous en defensa, l’avantatge de l’Olympiacos anava creixent cistella a cistella. Ricky Rubio va clavar un triple per rebaixar el desavantatge a només 6 punts. Però, al cap de no res feia la quarta personal i havia d’anar-se’n a la banqueta. A dos minuts del final del període, Williams-Goss feia el seu quinzè punt i posava un més 13 que no augurava res de bo. I no obstant la impressió, entre Abrines i Laprovittola van escurçar la diferència a menys 7 la diferència.

S’havia obert l’esperança de remuntar al darrer quart. I el van començar bé els blaugrana forçant errors i encertant en atac, tot i que cada cistella els costava excessivament com per creure que n’havien trobar la clau de volta. Es van acostar a tres punts (58-61), després d’un parcial d’11 a 1. Llavors, el partit va embogir. L’Olympiacos va tornar a posar-se a 10. Entre Ricky i Laprovittola, la van rebaixar a menys 2, amb tres minuts per jugar-se encara. Però, un triple de Canaan i un dos més ú de Milutinov, que no havia jugat en tot el partit, van tornar un menys 8 a dos minuts del final. El Palau va emmudir, com si entengués que s’havia perdut l’última oportunitat de remuntar.

I tanmateix, els blaugrana encara n’havien de tenir una més, gràcies a una antiesportiva forçada per Ricky que deixava el marcador a menys 3 (72-75), amb 1’03’’. La llàstima va ser que Laprovittola no trobés Willy Hernangómez sota la cistella i que només poguessin aturar l’atac següent amb una personal. Larentzakis va ficar els dos tirs i l’Olympiacos es va garantir el 0 a 1 a la sèrie i recuperar el factor pista.

