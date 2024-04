Diallo finalitza setè en paral·leles a les classificatòries del Campionat d’Europa

El gimnasta de l’Egiba Thierno Diallo va finalitzar setè en paral·leles a les rondes classificatòries del Campionat d‘Europa de Gimnàstica Artística que es disputa a Rímini (Itàlia). El manresà competeix amb la selecció espanyola absoluta, que va obtenir la tercera millor nota, només superada per Ucraïna i Gran Bretanya.

Diallo va participar en cinc aparells: salt de poltre, paral·leles, terra, cavall amb arcs i anelles.

En salt de poltre, el gimnasta manresà va entrar la segona nota a l‘equip, en un aparell on agafen els tres millors resultats de quatre. En paral·leles va obtenir la setena millor puntuació (14.500) gràcies a una notable execució d’un exercici difícil. Un altre de les proves on el jove gimnasta va poder evidenciar les seves credencials va ser en anelles, on es va mantenir a la seva línia.

En contraposició, Diallo no es va poder lluir en el cavall amb arcs, en terra li van fallar les cames i en barra no va competir.

Pel que fa als resultats per equips, la selecció espanyola absoluta va obtenir una meritòria tercera nota (249.195). Només Ucraïna (253.661) i Gran Bretanya (251.028) van ser capaces d’assolir una millor puntuació que el combinat estatal.

La resta de seleccions que van obtenir qualificació per ser a les finals van ser Suissa, Itàlia, Turquia, Israel, Xipre i Alemanya.

La selecció, integrada per Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Diallo, Néstor Abad, Daniel Carrión, i Unai Baigorri, va deixar palesa la seva compenetració i tenen opcions d’acabar al podi a la final que es disputarà diumenge. Prova d’això va ser la quarta posició que va materialitzar Joel Plata en barra (14.466). Les finals per aparells es faran avui i dissabte.

Els qui també competiran avui seran els júniors, amb Álvaro Giráldez i la resta de membres de la selecció espanyola: Sergio Kovacs, Gabriel Barris, Orión Moises i Alejandro Cabrera. Les finals per aparells en aquesta categoria es faran dissabte i la final all round diumenge al matí.