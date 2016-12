Steaua de Bucarest: El fantasma de Sevilla perd el nom trenta anys després

La final de la Copa d'Europa del 1986 va trabalsar tota una generació de barcelonistes. El seu equip era el gran favorit per guanyar el seu primer gran títol. El rival, un desconegut equip de l'est d'Europa, l'Steaua de Bucarest, no havia de fer por davant de 70.000 aficionats catalans que omplien el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El desenllaç ja el sap tothom. Derrota en uns penals tràgics en què el porter Helmuth Duckadam va aturar els llançaments d'Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso i Marcos.

Des d'ahir, trenta anys i set mesos i mig després d'aquell dia, del fantasma de Sevilla ja no en queda ni el nom per decisió judicial. De l'Steaua [estrella en romanès], el mític equip de l'exèrcit de l'època de Nicolae Ceaucescu, ja no en queda res. Des de fa anys, ni la relació amb els militars, ni l'escut, ni els colors i, ara, ni el nom.

En mans privades

La resolució feta pública ahir, en què es prohibeix a l'actual societat l'ús del nom Steaua, té el seu origen en l'arribada al club del controvertit empresari George Gigi Becali, el 2003. Es tracta de líder del partit polític de dretes Partit de la Nova Generació, una mena de Berlusconi de l'Est que es va fer ric gràcies a les transaccions immobiliàries. Va utilitzar l'Steaua, com havia fet l'italià amb el Milan els anys vuitanta, per fer carrera política. La seva presència als mitjans de comunicació del seu país és total i la seva tendència és ultraconservadora, amb idees com ara la persecució dels homosexuals o la negació de l'Holocaust a Romania durant la Segona Guerra Mundial.

Ja abans de l'arribada de Becali, el 1998, el club de futbol s'havia separat de la secció amateur de l'exèrcit que encara utilitzava l'escut i els símbols militars. Tot i això, el nou Steaua continuava fent-los servir per a les competicions internacionals. Quan aquest va passar a mans privades, l'exèrcit es va negar a continuar prestant aquesta imatge i va demanar que li fos retirada. Segons el ministeri de Defensa, es tractava d'evitar que «es traspassi de manera abusiva i il·legal a un grup privat» tota aquesta simbologia.

Des de fa dos anys, l'entitat que, curiosament, ara presideix, com a home de palla, el porter Duckadam, el mateix dels quatre penals, ha hagut de jugar sense l'escut anterior i sense els colors tradicionals. Fa pocs dies, per exemple, va fer-ho a Vila-real en partit de Lliga Europa. Ahir, una resolució judicial va determinar que el FC Steaua ja no pot continuar portant aquest nom i que l'ha de canviar, just abans d'un partit de Copa de la Lliga contra el Rapid de Bucarest. El nou nom, segurament, serà FCSB i el nom del vell Steaua serà només per a l'equip amateur, ara a quarta categoria.