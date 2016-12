El Madrid cau per segona vegada consecutiva a fora

El Reial Madrid, que la setmana passada ja va caure amb claredat a la pista del Darussafaka, va encaixar ahir la cinquena derrota en l'Eurolliga, segona consecutiva a domicili, en perdre a la pista d'un Estrella Roja que agafa avantatge respecte d'un Barça Lassa que jugarà avui en la lluita per acabar dels vuit primers la fase regular. L'equip de Pablo Laso va notar massa la baixa de Rudy Fernández, que ahir va ser pare, i va ser clarament superat pel conjunt serbi, tot i el gran partit d'un no habitual en les tasques anotadores com Jeffery Taylor. Només Llull el va acompanyar en l'encert i a passar de deu punts.

El joc interior va ser molt superior de part del conjunt local, personificat, sobretot, en Marko Simonovic, autor de 20 punts, i en l'ex del Gran Canària Kuzmic, que va capturar vuit rebots. El segon quart va ser el del distanciament balcànic i, tot i que el Madrid va intentar retallar la distància en el tercer, en l'últim ja va abaixar els braços i l'Estrella Roja va arribar a tenir, fins i tot, disset punts d'avantatge, reduïts al final.