Els futbolistes del Joanenc, com els de Primera Divisió, tindran el seu àlbum de cromos al carrer

El FC Joanenc tindrà el seu àlbum de cromos. I els protagonistes seran els seus futbolistes, entrenadors, coordinadors, directius, equips històrics, etc.

L'espera es fa llarga. Familiars i jugadors del FC Joanenc fa dies que entren a les oficines del club amb la intenció de comprar els cromos dels seus equips. Però els cromos no es podran començar adquirir fins divendres a 2/4 de 7 de la tarda, en la presentació de l'àlbum a l'estadi municipal de Sant Joan de Vilatorrada. En aquest acte de presentació hi haurà una xocolatada popular i s'entregarà a cada jugador un àlbum acompanyat del seu cromo. A més, els membres del primer equip hi seran presents per tal de poder firmar els cromos amb la seva imatge.

Per completar la col·lecció faran falta uns 400 cromos aproximadament. «Creiem que els cromos són una manera de fer pinya entre els jugadors, els pares i mares i la junta directiva. Volem que hi hagi una coneixença mútua i s'enforteixin les relacions entre tots aquests agents socials», assenyala el psicòleg del FC Joanenc, Marc Culebras.

El sobre de 10 cromos valdrà 1,20 euros. Es podran comprar al local social del club, així com a la llibreria Collbaix i a la botiga Esports Antuan. Els beneficis o les pèrdues seran per a Cromogal, l'empresa que gestiona aquesta iniciativa. «Per a nosaltres suposa risc zero. Creiem que és una bona manera perquè totes les persones que entrin el camp se sentin seu el FC Joanenc i coneguin els membres que fan possible l'entitat dia a dia», ha indicat el president del club, Francesc Pérez.