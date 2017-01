Buenos Aires que ventilen la pols del camí

La matinada d'ahir va ser de festa a l'estival capital argentina. Buenos Aires, punt de sortida de tantes edicions passades del Dakar, es va encarregar de donar la benvinguda als herois, aquells que han superat pols, fred, pluja, anul·lacions d'etapa i les dificultats de navegació que aquest any va imposar Marc Coma. Tots ells van pujar al podi per celebrar des del triomf fins al fet d'haver finalitzat una aventura que seguirà l'any vinent.

Entre els més alegres, els integrants de l'equip de motos KTM, que han obtingut la seva setzena victòria consecutiva amb la batuta del seu nou director esportiu, un exultant Jordi Viladoms. L'igualadí va aparèixer a la foto al costat dels seus dos deixebles, Sam Sunderland, el guanyador, i Mathias Walker, segon. Al costat, un Gerard Farrés pletòric que també porta una KTM, tot i que força menys luxosa. Al fons de la imatge, l'home que va donar cinc de les setze victòries a la marca austríaca, un Marc Coma que va protagonitzar la imatge del triomf el 2009 juntament amb els seus aleshores motxillers Viladoms i Farrés. El temps, d'una manera o d'una altra, els ha unit de nou.

També va fer festa Moi Torrallardona, compartida amb l'equip De Rooy. Cal valorar el seu segon podi consecutiu, com també el quart lloc de l'odenenc Àlex Haro, copilot de Nani Roma, en la cursa de la resta del món, és a dir, tots aquells que no conduïen un Peugeot com els de Peterhansel, Loeb i Despres, els tres primers. Amb molt mèrit va finalitzar la cursa Isidre Esteve. L'olianenc i els seus companys d'aventura començaran a arribar demà a casa. Al matí s'espera que ho facin Roma i Farrés i a la tarda, el mateix Esteve. Serà el punt de partida del Dakar del 2018, el ritual de cada any.